Смолий рассказал банкирам о причинах своей отставки

Глава Национального банка Украины Яков Смолий провел встречу с руководителями украинских банков. Он сообщил о причинах своей отставки и систематическом политическом давлении, которое осуществляется на НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, Смолий поблагодарил банкиров за годы совместной работы и заявил, что "банки - это форпост финансовой стабильности страны сегодня".

В свою очередь первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что правление НБУ решило пока продолжить свою работу для сохранения макростабильности и институциональной способности Национального банка.

"Мы полностью разделяем опасения Якова Васильевича относительно политического давления", - сказала она.

По данным пресс-службы, на данный момент глава и правление НБУ в полном составе продолжают выполнять возложенные на них обязанности и работают по текущему графику.

Кроме встречи с банковским сообществом, правление НБУ сегодня также проводит оперативные коммуникации со своими коллегами и партнерами из бизнес-сообщества, а также международного сообщества в соответствии с их запросов относительно оценки рисков для макрофинансовой стабильности страны в связи с заявлением об отставке председателя.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из- за систематического политического давления.

Президент Украины Владимир Зеленский уже внес в Верховную раду постановление об увольнении Смолия.