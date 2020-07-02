Смолій розповів банкірам про причини своєї відставки

Голова Національного банку України Яків Смолій провів зустріч з керівниками українських банків. Він повідомив про причини своєї відставки та систематичний політичний тиск, який здійснюється на НБУ.

Поро це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, Смолій подякував банкірам за роки спільної роботи та заявив, що "банки – це форпост фінансової стабільності країни сьогодні".

У свою чергу перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що правління НБУ вирішило наразі продовжити свою роботу для збереження макростабільності та інституційної спроможності Національного банку.

"Ми повністю розділяємо перестороги Якова Васильовича щодо політичного тиску", - сказала вона.

За даними прес-служби, на даний момент голова та правління НБУ у повному складі продовжують виконувати покладені на них обов’язки та працюють за поточним графіком.

Окрім зустрічі з банківською спільнотою, правління НБУ сьогодні також проводить оперативні комунікації зі своїми колегами та партнерами із бізнес-спільноти, а також міжнародного співтовариства відповідно до їх запитів щодо оцінки ризиків для макрофінансової стабільності країни у зв’язку із заявою голови про відставку.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Президент України Володимир Зеленський вже вніс до Верховної ради постанову про звільнення Смолія.