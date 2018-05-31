Смолий рассчитывает на назначение нового заместителя и первого заместителя НБУ в июле

Смолий определился с тем, кто из состава правления будет представлен первым замом

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий рассчитывает на утверждение нового заместителя и первого заместителя главы правления в июле. Об этом он сказал журналистам в четверг, передает корреспондент РБК-Украина.

"Как я уже говорил, что определился с тем, кто из состава правления будет представлен первым замом, его кандидатура будет подана вместе с новым замом, победившим в конкурсе, в Совет НБУ для утверждения... Если мы сейчас говорим... конец мая, то, я думаю, что это может быть в июле", - сказал Смолий.

Напомним, Апелляционный суд Киева подтвердил правомерность исполнения заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой своих должностных обязанностей.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Дарницкий районный суд отстранил от выполнения обязанностей замглавы Национального банка Украины Екатерину Рожкову. 25 апреля 2018 года Нацбанк обратился с жалобой в Апелляционный суд Киева.