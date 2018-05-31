Смолій розраховує на призначення нового заступника і першого заступника НБУ в липні

Смолій визначився із тим, хто зі складу правління буде представлений першим заступником

Глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій розраховує на затвердження нового заступника і першого заступника глави правління у липні. Про це він сказав журналістам у четвер, передає кореспондент РБК-Україна.

"Як я вже говорив, що визначився із тим, хто зі складу правління буде представлений першим заступником, його кандидатура буде подана разом з новим заступником, який переміг у конкурсі, до Ради НБУ для затвердження... Якщо ми зараз говоримо... кінець травня, то, я думаю, що це може бути в липні", - сказав Смолій.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва підтвердив правомірність виконання заступником глави НБУ Катериною Рожкової своїх посадових обов'язків.

Як повідомлялося, в грудні 2017 року Дарницький районний суд відсторонив від виконання обов'язків заступника голови Національного банку України Катерину Рожкову. 25 квітня 2018 року Нацбанк звернувся зі скаргою до Апеляційного суду Києва.