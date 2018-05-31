Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Смолій розраховує на призначення нового заступника і першого заступника НБУ в липні

НовиниПолітика    31.05.2018 - 13:04
Фото: Яків Смолій (Press office NBU)
Фото: Яків Смолій (Press office NBU)

Смолій визначився із тим, хто зі складу правління буде представлений першим заступником

Глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій розраховує на затвердження нового заступника і першого заступника глави правління у липні. Про це він сказав журналістам у четвер, передає кореспондент РБК-Україна.

"Як я вже говорив, що визначився із тим, хто зі складу правління буде представлений першим заступником, його кандидатура буде подана разом з новим заступником, який переміг у конкурсі, до Ради НБУ для затвердження... Якщо ми зараз говоримо... кінець травня, то, я думаю, що це може бути в липні", - сказав Смолій.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва підтвердив правомірність виконання заступником глави НБУ Катериною Рожкової своїх посадових обов'язків.

Як повідомлялося, в грудні 2017 року Дарницький районний суд відсторонив від виконання обов'язків заступника голови Національного банку України Катерину Рожкову. 25 квітня 2018 року Нацбанк звернувся зі скаргою до Апеляційного суду Києва.

Мінфін може розмістити облігації на зовнішньому ринку без траншу МВФ, - Смолій Нацбанк планує знизити інфляцію до однозначного рівня вже в цьому році
Теги публікації: Національний банк України, Яків Смолій  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top