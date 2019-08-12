Смолий прокомментировал результаты проверки деклараций

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий не получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как сообщается, глава Нацбанка готов к сотрудничеству с антикоррупционными органами.

"Глава Национального банка Яков Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию по проверке ими выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за соответствующие годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Нацбанк является сторонником политики открытости и прозрачности, и после получения от НАПК соответствующих выводов предоставит полный комментарий для СМИ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларациях главы Национального банка Якова Смолия. Общая сумма недостоверных сведений в декларации Смолия составляет более 18,3 млн гривен.

Кроме того, НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.