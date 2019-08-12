Смолій прокоментував результати перевірки декларацій

Голова Національного банку України (НБУ) Яків Смолій не отримав від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) жодної інформації про результати перевірки декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НБУ.

Як повідомляється, глава Нацбанку готовий до співпраці з органами антикорупційними.

"Голова Національного банку Яків Смолій готовий продовжувати співпрацю з антикорупційним органами і надавати коментарі та необхідну інформацію по перевірці ними висновків НАПК про ознаки декларування недостовірної інформації у деклараціях за відповідні роки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначили, що Нацбанк є прихильником політики відкритості та прозорості, і після отримання від НАПК відповідних висновків надасть повний коментар для ЗМІ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) за результатами повних перевірок декларацій виявило ознаки декларування недостовірної інформації у деклараціях голови Національного банку Якова Смолія. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації Смолія становить понад 18,3 млн гривень.

Крім того, НАПК за результатами повних перевірок декларацій виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова.