Смолій запропонував кандидатуру Рожкової на посаду свого першого заступника

На посаду заступника глави НБУ пропонується призначити Сергія Холоду

Голова Національного банку України (НБУ) Яків Смолій пропонує Раді Нацбанку кандидатуру Катерини Рожкової на посаду першого заступника голови регулятора. Про це РБК-Україна повідомила прес-служба Нацбанку.

Крім того, на посаду заступника голови центрального банку Смолій пропонує призначити Сергія Холоду.

"У відповідь на ваш запит підтверджуємо, що голова Національного банку Яків Смолій згідно з процедурами зробив відповідне подання до Ради НБУ кандидатури Катерини Рожкової на призначення на посаду першого заступника голови та Сергія Холоду - на посаду заступника голови НБУ", - повідомили в прес-службі.

Смолій висловив надію, що Рада НБУ підтримає запропоновані ним кандидатури, і незабаром правління запрацює у повному складі.

Згідно з законом України "Про Національний банк України", правління Національного банку складається з шести осіб: голови Національного банку, першого заступника і чотирьох заступників голови Національного банку. Заступники голови Національного банку призначаються Радою Національного банку за поданням голови Національного банку.

Відзначимо, що Холод з листопада 1991 по 2002 працював в НБУ, керував створенням і розвитком електронної пошти та телекомунікаційної мережі системи електронних платежів НБУ. З лютого 2014 обіймає посаду заступника голови правління "ВТБ Банку".

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд міста Києва підтвердив правомірність виконання заступником голови Національного банку України Катериною Рожкової своїх посадових обов'язків.

У грудні 2017 Дарницький районний суд відсторонив від виконання обов'язків заступника голови Національного банку України Катерину Рожкову.