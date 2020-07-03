Смолий: от НБУ требовали печатать деньги и изменить курс гривны

В течение последнего года на Национальный банк осуществлялось систематическое давление. От НБУ потребовали изменить политику и включить "печатный станок" и довести курс до 30 гривен за доллар.

Об этом на брифинге сказал экс-глава НБУ Яков Смолий.

"На многих совещаниях с участием народных депутатов, представителей правительства, премьер-министра, президента звучали тезисы о том, что Национальный банк должен залить экономику деньгами", - сказал он.

По его словам, речь шла о тоже, что НБУ должен изменить регуляторные акты, "чтобы не регулировать банковский сектор".

Кроме того, на этих совещаниях говорили, что НБУ должен "поставить курс, который выгоден отдельному сектору экономики или экспортерам".

"И доходило до такого смысла, где нам говорили, что мы заложили в бюджет инфляцию 11% и курс 30, а вы не хотите это делать. Я это расцениваю как давление", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

Во время отчета в Верховной раде Яков Смолий сказал, что на Национальный банк Украины в течение последнего времени осуществляется систематическое политическое давление и от НБУ требуют определенных решений.