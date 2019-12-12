Смолий назвал условия МВФ для сотрудничества с Украиной

Украина в течение текущего года уже выполнила ряд условий Международного валютного фонда (МВФ), однако некоторые из них остаются на повестке дня. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Смолий напомнил, что представители НБУ участвовали в переговорах с МВФ в мае, сентябре и в ноябре.

"Многие договоренности, которые предшествовали staff-level agreement (соглашение на уровне персонала, - ред.), были выполнены", - сказал он.

По словам Смолия, остались "незначительные технические моменты".

"В первую очередь это закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования", - сказал он и напомнил о ряде судебных решений, которые обязывают НБУ вернуть банкам-банкротам лицензии.

Второе, это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. "Эти законопроекты со стороны Кабмина разработаны", - сказал Смолий.

"И также вопрос, который очень плодотворно обсуждался, это об обороте земель сельскохозяйственного назначения", - добавил он.

Напомним, 8 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.

В то же время Георгиева заявила, что эффективность сделки будет зависеть от выполнения ряда действий. В частности, по ее словам, крайне важно гарантировать успехи, достигнутые в деле очищения банковской системы, и возместить большие расходы налогоплательщиков на этот процесс.

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что Украина сможет получить одобрение новой программы Международным валютным фондом (МВФ) в начале 2020 года. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, внутренний график МВФ так построен, что программа не сможет быть одобрена в 2019 году.