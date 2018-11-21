Смолий назвал приоритеты НБУ на следующий год

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

НБУ хочет сохранить ценовую и финансовую стабильность и возобновлять кредитование

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время ежегодного собрания членов Европейской бизнес ассоциации во вторник назвал основные задачи НБУ на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НБУ в Facebook.

В частности, Смолий отметил, что действия НБУ будут направлены на обеспечение ценовой и финансовой стабильности.

Также он сообщил, что первоочередной задачей для НБУ в следующем году будет восстановление кредитования.

"Восстановлению кредитования будут способствовать как институциональные сдвиги с защищенностью кредиторов, в частности функционирование Кредитного реестра, который уже работает в Национальном банке, так и защита прав потребителей финансовых услуг", - отметил глава НБУ.

Другим приоритетом для НБУ на 2019 год, по словам главы центрального банка, является развитие рынка финтек, в том числе за счет имплементации европейской директивы PSD2, которая облегчит интеграцию новейших платежных решений и сделает рынок более открытым и доступным для новых игроков.

Нацбанк также планирует сосредоточиться в следующем году на имплементации принятого в этом году закона "О валюте и валютных операциях", а также законов, направленных на защиту прав кредиторов и повышение уровня корпоративного управления в государственных банках.

Смолий напомнил, что принятие парламентом разработанного при участии специалистов Национального банка закона "О валюте и валютных операциях", отправляет в прошлое устаревший Декрет о валютном регулировании и вводит новый для Украины принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

"При надлежащих макроэкономических предпослыках и повышении эффективности налогового законодательства, закон позволит обеспечить полноценное свободное движение капитала и станет прорывным в экономической интеграции Украины с рынком ЕС. Он станет своеобразным "безвизом для капитала", - добавил глава НБУ.

Напомним, что по данным НБУ, в октябре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 5,2 п.п. выше, чем в сентябре (32,1%).

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.