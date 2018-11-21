Смолій назвав пріоритети НБУ на наступний рік

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

НБУ хоче зберегти цінову та фінансову стабільність і відновлювати кредитування

Голова Національного банку України (НБУ) Яків Смолій під час щорічних зборів членів Європейської бізнес асоціації у вівторок назвав основні завдання НБУ на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ у Facebook.

Зокрема, Смолій зауважив, що дії НБУ будуть спрямовані на забезпечення цінової та фінансової стабільності.

Також він повідомив, що першочерговим завданням для НБУ у наступному році буде відновлення кредитування.

"Відновленню кредитування сприятимуть як інституційні зрушення із захищеністю кредиторів, зокрема функціонування Кредитного реєстру, який уже працює в Національному банку, так і захист прав споживачів фінансових послуг", - зазначив голова НБУ.

Іншим пріоритетом для НБУ на 2019 рік, за словами очільника центрального банку, є розвиток ринку фінтек, зокрема за рахунок імплементації європейської директиви PSD2, яка полегшить інтеграцію новітніх платіжних рішень та зробить ринок більш відкритим та доступним для нових гравців.

Нацбанк також планує також зосередитись у наступному році на імплементації ухвалених у цьому році законі "Про валюту і валютні операції", а також законів направлених на захист прав кредиторів та підвищення рівня корпоративного управління в державних банках.

Смолій нагадав, що ухвалення парламентом розробленого за участі фахівців Національного банку закону "Про валюту і валютні операції" відправляє у минуле застарілий Декрет про валютне регулювання та запроваджує новий для України принцип "дозволено все, що прямо не заборонено законом".

"За належних макроекономічних передумов та підвищення ефективності податкового законодавства, закон дозволить забезпечити повноцінний вільний рух капіталу та стане проривним у економічній інтеграції України із ринком ЄС. Він стане таким собі "безвізом для капіталу", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, що за даними НБУ, у жовтні 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 37,3% річних, що на 5,2 в.п. вище, ніж у вересні (32,1%).

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 25 жовтня залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% в 2018 році, 2,5% у 2019 році і 2,9% в 2020 році.