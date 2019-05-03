Смолий назвал приоритеты НБУ

Приоритетами для Национального банка Украины остаются сохранение макроэкономической стабильности, достижение цели по инфляции и дальнейшее снижение учетной ставки. Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время встречи с послами стран "Большой семерки", сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, в фокусе внимания остается дальнейшее проведение валютной либерализации, реформирования корпоративного управления в государственных банках, решения проблемы значительных объемов неработающих кредитов на балансах банков, отметил глава НБУ.

Смолий также отметил и "сплит" функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Рассказывая о текущем состоянии экономики и банковской системы Украины, Смолий подчеркнул, что устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели в 5% дало возможность правлению начать цикл смягчения монетарной политики, впервые за два года снизив с 26 апреля учетную ставку до 17,5% годовых.

Он также акцентировал внимание на основных показателях банковской системы, отмечая ее рекордную прибыль по итогам 2018 года и позитивные ожидания в этой части на 2019 год. Глава НБУ также отметил, что при сохранении поддержки международных партнеров Украина имеет все шансы безболезненно пройти период пиковых выплат по внешнему государственному долгу и сохранить международные резервы на текущем уровне: 20-21 млрд долларов.

Как отметил во время встречи заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, Украина достигла макроэкономической стабилизации и настало время работать над этапом устойчивого развития финансовых рынков, а это задача не только для НБУ, но для всех государственных органов, которые осуществляют регулирование на финансовых рынках.

Напомним, правительство Украины в Меморандуме с МВФ гарантировало, что политика относительно независимости Национального банка останется неизменной. Как отмечается в меморандуме, правительство Украины остается полностью преданным обеспечению институционально сильного и независимого Национального банка Украины (НБУ), который сохраняет непрерывность своей политики таргетирования инфляции в рамках гибкого режима валютного курса и с сосредоточением на поддержании финансовой стабильности.

Отметим, в Национальном банке опасаются потери независимости центробанка. Об этом говорится в заявлении НБУ после заседания правления 25 апреля.