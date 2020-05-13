Смолий назвал главную цель НБУ во время кризиса

Национальный банк Украины (НБУ) во время кризиса планирует продолжать свою политику, чтобы после завершения карантина экономика быстро восстановилась. Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сказал во время отчета в Верховной раде.

Как отметил Смолий, в последние 3-4 года деятельность НБУ была направлена на сохранение макрофинансовой стабильности.

"Мы сегодня имеем оздоровленную живую банковскую систему", - сказал он и добавил, что ликвидность банков более 200 млрд грн и банкам не нужны дополнительные деньги для кредитования.

По его словам, низкая инфляция и снижение учетной ставки способствовало снижению стоимости кредитов, которые банки могут направлять на поддержку бизнеса и экономики.

"Основное задание, которое стоит перед банковской системой после завершения карантина, когда мы постепенно начнем выходить из кризиса, поддержать предприятия, чтобы экономика быстро восстановилась и падение ВВП было как можно меньше", - заявил он.

В то же время Смолий отметил, что финансовая система не работает на экономическом острове.

"Насколько благоприятная экономическая среда, насколько институционально сильная страна, насколько защищены права кредиторов и инвесторов - насколько и финансовая система способна быть двигателем экономического роста. Поэтому вопрос, который сейчас каждый в этом зале должен себе задать, это не" где взять деньги ", а "как быстро мы можем осуществить реформы". В конце концов, на 5% упадет украинская экономика или меньше - в наших с вами руках ", - добавил он.

Напомним, по прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

Отметим, глава НБУ Яков Смолий заявил, что в мае 2020 года чистое предложение валюты даже выше, чем было в феврале, до вспышки эпидемии коронавируса.