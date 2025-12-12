UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Смоленську ТЕЦ, у Ярославлі НПЗ: невідомі дрони знову атакували Росію

Фото: на місці вибухів працюють необхідні служби (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ярославль у РФ атакували невідомі дрони в ніч на 12 грудня. Місцеві повідомили в пабліках, що під удар потрапив НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

На кадрах видно заграву, пожежу і чорний густий дим.

Один із пабліків пише, що близько 7 вибухів прогриміло над Ярославлем. Повідомлялося про дим над одним із районів, а також було чути незрозумілий гул у небі.

Місцеві розповіли, що всього було чутно 5-7 вибухів над містом, а також звук мотора в небі. Над деякими районами було видно спалахи.

Повідомляється, що дронові атаки на місто здійснюються вже другий день.

Також відомо, що в Смоленську РФ тривалий час тривала повітряна тривога, її було оголошено ще з вечора. Невідомо, чи пов'язано це з атакою дронів і чи вражена взагалі ТЕЦ, хоча попередньо про це повідомлялося.

 

Нагадаємо, Сизранський нафтопереробний завод у Саратовській області повністю припинив роботу після ударів українських ударних безпілотників, які сталися вночі 5 грудня.

Ще повідомлялося, що в ніч проти 6 грудня ЗСУ завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські безпілотники вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯрославльНПЗСмоленскАтака дронів