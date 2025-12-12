У Смоленську ТЕЦ, у Ярославлі НПЗ: невідомі дрони знову атакували Росію

Ярославль у РФ атакували невідомі дрони в ніч на 12 грудня. Місцеві повідомили в пабліках, що під удар потрапив НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
На кадрах видно заграву, пожежу і чорний густий дим.
Один із пабліків пише, що близько 7 вибухів прогриміло над Ярославлем. Повідомлялося про дим над одним із районів, а також було чути незрозумілий гул у небі.
Місцеві розповіли, що всього було чутно 5-7 вибухів над містом, а також звук мотора в небі. Над деякими районами було видно спалахи.
Повідомляється, що дронові атаки на місто здійснюються вже другий день.
Також відомо, що в Смоленську РФ тривалий час тривала повітряна тривога, її було оголошено ще з вечора. Невідомо, чи пов'язано це з атакою дронів і чи вражена взагалі ТЕЦ, хоча попередньо про це повідомлялося.
Нагадаємо, Сизранський нафтопереробний завод у Саратовській області повністю припинив роботу після ударів українських ударних безпілотників, які сталися вночі 5 грудня.
Ще повідомлялося, що в ніч проти 6 грудня ЗСУ завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські безпілотники вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.