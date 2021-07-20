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Смоленская катастрофа: Польша обвинила РФ в "неуважении принципов цивилизованного мира"

Автор: Артур Родивилов

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия не уважает принципы цивилизованного мира. Москва отказывается вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wPolsce.

По словам Пшидача, сейчас диалог между Москвой и Варшавой возможен только на низком уровне, а для Польши Россия - это "большой вызов". Он отметил, что Польша намерена "оказать влияние" на Россию с помощью Евросоюза.

"Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества", - сказал он.

Напомним, в сентябре Польша инициировала арест российских диспетчеров, которые работали при катастрофе самолета президента Леха Качиньского в апреле 2010 года.

У президента России Владимира Путина исключили выдачу российских авиадиспетчеров Польше.

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КачиньскийСмоленск