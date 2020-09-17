У Путина исключили выдачу российских авиадиспетчеров Польше

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Российская Федерация исключает выдачу авиационных диспетчеров Польше по делу о катастрофе правительственного самолета под Смоленском. Законодательство РФ не позволяет выдачу российских граждан.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в Кремле негативно восприняли информацию о том, что Польша требует выдачу двух диспетчеров.

"Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно", - добавил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша инициирует арест российских диспетчеров, работавших при крушении самолета президента Леха Качиньского. По данным польского следствия, они умышленно спровоцировали катастрофу.

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года вблизи российского Смоленска. На борту были президент Качинський, его супруга и 86 членов правительственной делегации.

Парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что катастрофа могла произойти в результате двух взрывов. Причем оба этих взрыва произошли на борту самолета.