Смоленська катастрофа: Польща звинуватила РФ у "неповазі принципів цивілізованого світу"

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив, що Росія не поважає принципи цивілізованого світу. Москва відмовляється повернути уламки літака президента Леха Качинського, що розбився у 2010 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wPolsce .

За словами Пшидача, зараз діалог між Москвою і Варшавою можливий тільки на низькому рівні, а для Польщі Росія - це "великий виклик". Він зазначив, що Польща має намір "вплинути" на Росію за допомогою Євросоюзу.

"Росія не виконує свої обов'язки. Вона не відповідає на заклики міжнародної спільноти", - сказав він.