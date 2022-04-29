Не смог остановить войну: Гутерриш признал провал Совбеза ООН

"Позвольте мне быть предельно ясным: Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить эту войну и остановить ее", - заявил он.

В то же время отмечается, что позже Гутерриш заявил: в то время как Совет безопасности был парализован, ООН принимала другие меры.

На Совет безопасности ООН, состоящий из 15 членов, возложена задача обеспечения мира и безопасности в мире. Россия - является одним из пяти постоянных членов Совбеза, имеющих право налагать вето на его решение. Из-за ее позиции никакой резолюции о войне РФ против Украины принято не было.

Генассамблея ООН приняла две резолюции - "Агрессия против Украины" и "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".

Структуры ООН оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от российского вторжения районам, переселенцам и беженцам из Украины.