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Не зміг зупинити війну: Гутерріш визнав провал Радбезу ООН

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав нездатність Ради безпеки цієї організації запобігти війні і зупинити її. Генсек зазначив, що це "джерело великого розчарування, досади і гніву".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Дозвольте мені бути гранично ясним: Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти цій війні і зупинити її", - заявив він.

Водночас зазначається, що пізніше Гутерріш заявив: у той час, як Рада безпеки була паралізована, ООН вживала інших заходів.

На Раду безпеки ООН, що складається з 15 членів, покладено завдання забезпечення миру і безпеки у світі. Росія - є одним з п'яти постійних членів Радбезу, які мають право накладати вето на його рішення. Через її позицію ніякої резолюції про війну РФ проти України прийнято не було.

Генасамблея ООН прийняла дві резолюції - "Агресія проти України" і "Гуманітарні наслідки агресії проти України".

Структури ООН надають гуманітарну допомогу постраждалим від російського вторгнення районам, переселенцям і біженцям з України.

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, де в цей момент знаходився Антоніу Гутерріш.

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