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Не смог определиться: Ляшко просит Кабмин объявить повторный конкурс на главу НСЗУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился в Кабинет министров с просьбой объявить повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Министр заявил, что не смог определиться с победителем первого конкурса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в Facebook.

"Не смог с первой попытки определиться с потенциальным главой Национальной службы здоровья Украины. После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету министров Украины объявить повторный конкурс", - рассказал министр.

По словам главы Минздрава, к этому решению он пришел после консультаций со своими коллегами.

"Спасибо Вадиму и Татьяне за участие в конкурсе... Уверен, что у вас еще все впереди, но управлять важнейшим проводником изменения модели финансирования системы здравоохранения в Украине вам было бы сложно и, на мой взгляд, рано", - пояснил он.

Ляшко также анонсировал проведение конкурса на должность заместителей главы НСЗУ.

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Министерство здравоохранения УкраиныНСЗУконкурсВиктор Ляшко