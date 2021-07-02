Не смог определиться: Ляшко просит Кабмин объявить повторный конкурс на главу НСЗУ

"Не смог с первой попытки определиться с потенциальным главой Национальной службы здоровья Украины. После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету министров Украины объявить повторный конкурс", - рассказал министр.

По словам главы Минздрава, к этому решению он пришел после консультаций со своими коллегами.

"Спасибо Вадиму и Татьяне за участие в конкурсе... Уверен, что у вас еще все впереди, но управлять важнейшим проводником изменения модели финансирования системы здравоохранения в Украине вам было бы сложно и, на мой взгляд, рано", - пояснил он.

Ляшко также анонсировал проведение конкурса на должность заместителей главы НСЗУ.