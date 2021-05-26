Ляшко объявил о конкурсе на главу НСЗУ

Кабинет министров Украины объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья. Конкурс начнется в четверг, 27 мая.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он отметил, что прием документов продлится до 2 июня 2021 года.

"Это важно и касается каждого, ведь Национальная служба здоровья Украины - это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения", - подчеркнул министр.

Ляшко убежден, ведомство может возглавить профессионал, который будет "работать на результат и болеет за медицину".

Среди требований к кандидатам общий стажем работы не менее семи лет и владение государственным и иностранными языками. Степень высшего образования кандидата должен быть не ниже магистра.