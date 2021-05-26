Ляшко объявил о конкурсе на главу НСЗУ
Кабинет министров Украины объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья. Конкурс начнется в четверг, 27 мая.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.
Он отметил, что прием документов продлится до 2 июня 2021 года.
"Это важно и касается каждого, ведь Национальная служба здоровья Украины - это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения", - подчеркнул министр.
Ляшко убежден, ведомство может возглавить профессионал, который будет "работать на результат и болеет за медицину".
Среди требований к кандидатам общий стажем работы не менее семи лет и владение государственным и иностранными языками. Степень высшего образования кандидата должен быть не ниже магистра.
Напомним, в конце ноября 2019 года Кабмин объявил конкурс на должность руководителя НСЗУ после увольнение Олега Петренко. Свое увольнение с должности руководителя НСЗУ Петренко объяснял разными фундаментальными ценностями с командой, которая работала над трансформацией системы здравоохранения.
В мае прошлого года Минздрав завершил собеседования с кандидатами на должность руководителя НСЗУ. Тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не смогло выбрать победителя конкурса, поэтому он будет просить правительство назначить руководителя НСЗУ путем заключения контракта.
В августе 2021 года Кабинет министров назначил временным исполнителем обязанностей главы Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского. До этого он возглавлял департамент договорной работы НСЗУ.