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Ляшко объявил о конкурсе на главу НСЗУ

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Среда 26 мая 2021 21:32
Ляшко объявил о конкурсе на главу НСЗУ Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья. Конкурс начнется в четверг, 27 мая.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он отметил, что прием документов продлится до 2 июня 2021 года.

"Это важно и касается каждого, ведь Национальная служба здоровья Украины - это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения", - подчеркнул министр.

Ляшко убежден, ведомство может возглавить профессионал, который будет "работать на результат и болеет за медицину".

Среди требований к кандидатам общий стажем работы не менее семи лет и владение государственным и иностранными языками. Степень высшего образования кандидата должен быть не ниже магистра.

Напомним, в конце ноября 2019 года Кабмин объявил конкурс на должность руководителя НСЗУ после увольнение Олега Петренко. Свое увольнение с должности руководителя НСЗУ Петренко объяснял разными фундаментальными ценностями с командой, которая работала над трансформацией системы здравоохранения.

В мае прошлого года Минздрав завершил собеседования с кандидатами на должность руководителя НСЗУ. Тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не смогло выбрать победителя конкурса, поэтому он будет просить правительство назначить руководителя НСЗУ путем заключения контракта.

В августе 2021 года Кабинет министров назначил временным исполнителем обязанностей главы Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского. До этого он возглавлял департамент договорной работы НСЗУ.

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