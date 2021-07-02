RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не зміг визначитися: Ляшко просить Кабмін оголосити повторний конкурс на голову НСЗУ

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звернувся до Кабінету міністрів з проханням оголосити повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Міністр заявив, що не зміг визначитися з переможцем першого конкурсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка у Facebook.

"Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України. Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс", - розповів міністр.

За словами глави МОЗ, до цього рішення він дійшов після консультацій зі своїми колегами.

"Дякую Вадиму та Тетяні за участь в конкурсі... Впевнений, що у вас ще все попереду, але керувати найважливішим провідником зміни моделі фінансування системи охорони здоров’я в Україні вам було б складно та, на мій погляд, зарано", - пояснив він.

Ляшко також анонсував проведення конкурсу на посаду заступників очільника НСЗУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниНСЗУконкурсВіктор Ляшко