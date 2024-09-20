Смог чи задимлення? Що насправді відбувається з повітрям у Києві

Пояснення ДП "Ліси України"

У державному підприємстві "Ліси України" - одній з найбільших державних лісових компаній Європи - розповідають, що в Києві спостерігається смог (один із видів забруднення повітря, що формується із суміші туману, диму та деяких інших забруднюючих речовин).

Так, генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець зауважив, що "ймовірна причина смогу в Києві - горіння торф'яників на території Деснянської ТГ між Косачівкою та Лошаковою Гутою".

"Про це свідчать напрямок вітру та зафіксовані супутником термоточки", - уточнив він у своєму дописі у Facebook.

Посадовець додав, що причиною забруднення повітря не є лісові пожежі на територіях ДП "Ліси України".

"Завдяки героїчній цілодобовій роботі лісівників та ДСНС України на Київщині всі пожежі ліквідовані. Єдине займання лісу сталося сьогодні вранці на території Бориспільської філії ДП "Ліси України". Пожежу спричинила чергова повітряна атака на Київ. Наші лісівники майже миттєво локалізували займання на площі 0,1 га та вже його загасили", - підсумував гендиректор підприємства.

Інформація від очільника ДП "Ліси України" (скриншот: facebook.com/Юрій Болоховець)

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі наголошують, що у Київській області спостерігається задимлення, а не смог.

Зазначається, що воно спричинене "поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж, що виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях".

Як доказ свого твердження прес-служба відомства опублікувала відповідний супутниковий знімок.

Шлейф диму над частиною України (супутниковий знімок: facebook.com/UkrHMC)

"Синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери", - додали в Укргідрометцентрі.

Уточнюється, що радіаційний фон - у межах норми.

"Наголошуємо, що це не метеорологічне явище і тривалість його існування визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму", - підсумували у прес-службі установи у Facebook.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Пояснення Центру громадського здоров'я МОЗ України

Завідуючий відділом Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Анатолій Оперчук у коментарі РБК-Україна пояснив, що ситуація з повітрям у столиці склалась насправді на тлі декількох причин.

"Причина забруднення повітря - те, що одночасно зійшлося одразу багато факторів в одному місці", - зауважив він.

Експерт пояснив, що йдеться про:

горіння торфяників навколо столиці

викиди шкідливих речовин транспортними засобами

теплу, суху та безвітряну погоду, що спостерігається впродовж вересня

"Я живу у приміській зоні. Зранку температура була на рівні 5-6 градусів тепла. І повна безвітряність. Тобто склалися всі умови для того, щоб всі гази, які виділяються і з пожеж, і з автомобільних газів, нікуди не розсіювалися", - зауважив Оперчук.

Він уточнив, що за таких погодних умов "немає температурної інверсії" (щоб ці шкідливі речовини йшли вгору). Натомість їх буквально "притисло" до землі, що і спричинило погіршення якості повітря у столиці.

"Хто живе в Києві давно, той знає, які в нас були критичні моменти із забрудненням повітря у 2019-му, 2020-му роках, коли навколо міста також горіли торфяники, як тільки починалась осінь. Ситуація тоді була аналогічна, а то ще й складніша. Цього разу у вересні ми також спостерігаємо теплу погоду, вітру немає. Опади також практично відсутні, повітря тепле та сухе. До того ж не варто забувати, що тривають бойові дії. Пожежі виникають, росіяни цьому сприяють - спеціально створюють підпали. На жаль, треба бути готовими до того, що подібні ситуації можуть виникати й у майбутньому", - підсумував представник ЦГЗ.