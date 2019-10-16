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СММ ОБСЕ отчиталась о наблюдении за акциями 14 октября

Новости » Общество    16.10.2019 - 04:12
СММ ОБСЕ отчиталась о наблюдении за акциями 14 октября
Фото: акции в Киеве 14 октября (РБК-Украина)

Наблюдатели отметили мирный характер акций

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отчиталась о мониторинге акций, связанных с празднованием День защитника Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, 14 октября в Киеве наблюдатели сначала видели около 5 тыс. людей, которые собрались в парке Шевченко. Позже команда СММ зафиксировала около 15 тыс. человек, которые шли к Майдану Независимости.

"Во время собрания наблюдатели слышали, как участники критически высказывались относительно последних политических событий, связанных с отдельными районами Донецкой и Луганской областей", - говорится в отчете.

Позже наблюдатели видели около 8 тыс. человек, которые прошли к улице Банковой, 11, где некоторые из них приклеили стикеры на фасад здания Офиса президента. Отмечается, что участники мероприятия разошлись без инцидентов.

Команды СММ также осуществляли мониторинг мероприятий по случаю Дня защитника Украины в Одессе, Харькове, Днепре и Ивано-Франковске. Во время массового собрания в Харькове наблюдатели видели дым и слышали звуки взрыва пиротехники, применявшиеся участниками мероприятия на вул. Сумской.

Кроме того, СММ следила за ситуацией в Херсоне, Львове и Черновцах.

РБК-Украина писало, что возле Офиса президента Украины в понедельник, 14 октября, десятки людей собрались на митинг с требованием лидера страны Владимира Зеленского не допустить разведения войск на Донбассе.

Ранее СММ ОБСЕ сообщала, что 6 октября наблюдала за четырьмя акциями против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса, которые проходили в Киеве, Харькове, Львове и в Золотом-1.

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