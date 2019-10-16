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СММ ОБСЄ відзвітувала про спостереження за акціями 14 жовтня

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 04:12
СММ ОБСЄ відзвітувала про спостереження за акціями 14 жовтня
Фото: акції в Києві 14 жовтня (РБК-Україна)

Спостерігачі відзначили мирний характер акцій

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відзвітувала про моніторинг акцій, пов'язаних зі святкуванням Дня захисника України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, 14 жовтня у Києві спостерігачі спочатку бачили близько 5 тис. людей, які зібралися у парку Шевченка. Пізніше команда СММ зафіксувала близько 15 тис. осіб, які йшли до Майдану Незалежності.

"Під час зібрання спостерігачі чули, як учасники критично висловлюються щодо останніх політичних подій, пов'язаних із окремими районами Донецької і Луганської областей", - говориться в звіті.

Пізніше спостерігачі бачили близько 8 тис. осіб, які пройшли до вулиці Банкової, 11, де деякі з них приклеїли стікери на фасад будівлі Офісу президента. Відзначається, що учасники заходу розійшлися без інцидентів.

Команди СММ також здійснювали моніторинг заходів з нагоди Дня захисника України в Одесі, Харкові, Дніпрі та Івано-Франківську. Під час масового зібрання у Харкові спостерігачі бачили дим і чули звуки вибуху піротехніки, що застосовувалися учасниками заходу на вул. Сумській.

Крім того, СММ стежила за ситуацією в Херсоні, Львові та Чернівцях.

РБК-Україна писало, що біля Офісу президента України в понеділок, 14 жовтня, десятки людей зібралися на мітинг з вимогою до лідера країни Володимира Зеленського не допустити розведення військ на Донбасі.

Раніше СММ ОБСЄ повідомляла, що 6 жовтня спостерігала за чотирма акціями проти реалізації "формули Штайнмайера" і особливого статусу Донбасу, які проходили у Києві, Харкові, Львові та в Золотому-1.

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