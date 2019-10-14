Активисты возле Офиса президента призвали не разводить войска на Донбассе

Фото: акция возле ОП (facebook.com/ProtectUkraine)

Участники акции призвали Зеленского не допустить отвода войск из Золотого, Петровского и других прифронтовых населенных пунктов

Возле Офиса президента Украины в понедельник, 14 октября, десятки людей собрались на митинг с требованием к лидеру страны Владимиру Зеленскому не допустить разведения войск на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.

В заявлении говорится, что "в День Защитника Украины жители прифронтовой зоны, переселенцы, участники войны с Россией при поддержке "Движения сопротивления капитуляции" пришли к Офису президента Украины с требованием не допустить отвода украинских войск из Золотого, Петровского и других прифронтовых населенных пунктов, которые контролируют Вооруженные силы Украины".

По мнению участников акции, это будет означать сдачу Донбасса и капитуляцию. Митингующие соорудили возле Офиса президента символическую стену из 134-х кирпичей, каждый из которых символизирует населенный пункт вдоль линии разграничения.

Напомним, в Киеве начался марш Украинской повстанческой армии (УПА). Участники марша начали движение от памятника Тарасу Шевченко. В марше принимают участие тысячи людей. По данным организаторов марша - ВО "Свобода" - участие в марше принимают более 10 тыс. человек.