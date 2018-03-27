СММ ОБСЕ насчитала более 10 тыс. нарушений режима тишины в Луганской области

С начала года боевики более 10 тыс. раз нарушили режим прекращения огня

В период с 1 января по 23 марта Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ зафиксировала более 10 тыс. нарушений режима прекращения огня в районах находящихся вдоль линии соприкосновения в Луганской области. Об этом во время брифинга в Луганске заявил Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг.

В частности, по его словам, СММ ОБСЕ зафиксировала более 10 тыс. нарушений режима прекращения огня из которых 130 случаев применения реактивной системы залпового огня.

"Во временном промежутке от 1 января по 23 марта Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ зафиксировала более 10 тыс. нарушений режима прекращения огня, включая более тысячи случаев применения вооружения в районах вдоль линии соприкосновения в Луганской области, из которых 130 случаев применения реактивной системы залпового огня", — сказал он.

Прес-брифінг Першого Заступника Голови СММ ОБСЄ Александра Хуга в Луганську — Пресс-брифинг Первого Заместителя Главы СММ ОБСЕ Александра Хуга в Луганске — Press briefing by OSCE SMM Principal Deputy Chief Monitor Alexander Hug in Luhansk Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 27 березень 2018 р.

Как заявил Хуг, если брать временной промежуток с 1 января, наиболее пострадавшим районом территории области можно считать район Попасной и Первомайска, на которые приходится порядка 75 % от всех нарушений.

"В тот же период СММ зафиксировала порядка 80 единиц вооружения, размещенные в нарушение согласованных линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения", — добавил он.

Напомним, как сообщалось ранее, за трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведение сил и техники сторон в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.