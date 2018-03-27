СММ ОБСЄ нарахувала понад 10 тис. порушень режиму тиші у Луганській області

З початку року бойовики більше 10 тис. разів порушили режим припинення вогню

У період з 1 січня по 23 березня Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ зафіксувала понад 10 тис. порушень режиму припинення вогню в районах, що знаходяться вздовж лінії зіткнення в Луганській області. Про це під час брифінгу в Луганську заявив Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) Олександр Хуг.

Зокрема, за його словами, СММ ОБСЄ зафіксувала понад 10 тис. порушень режиму припинення вогню з яких 130 випадків застосування реактивної системи залпового вогню.

"У часовому проміжку від 1 січня по 23 березня Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ зафіксувала понад 10 тис. порушень режиму припинення вогню, включаючи більше тисячі випадків застосування озброєння в районах уздовж лінії зіткнення в Луганській області, з яких 130 випадків застосування реактивної системи залпового вогню", — сказав він.

Прес-брифінг Першого Заступника Голови СММ ОБСЄ Олександра Хуга в Луганську — Прес-брифінг Першого Заступника Глави СММ ОБСЄ Олександра Хуга в Луганську — Press briefing by OSCE SMM Principal Deputy Chief Monitor Alexander Hug in Luhansk Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 27 березень 2018 р.

Як заявив Хуг, якщо брати часовий проміжок з 1 січня, найбільш постраждалим районом території області можна вважати район Попасній та Первомайська, на які припадає близько 75 % від усіх порушень.

"У той же період СММ зафіксувала близько 80 одиниць озброєння, розміщені в порушення погоджених відводу ліній по обидві сторони від лінії зіткнення", — додав він.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, за три доби бойовики російсько-окупаційних військ більше 100 разів порушили режим припинення вогню і в черговий раз зірвали розведення сил і техніки сторін у Станиці Луганській. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.