Обстановка на Донбассе все более накаляется, - штаб АТО

За трое суток боевики более 100 раз нарушили режим прекращения огня

За трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведение сил и техники сторон в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

В пресс-службе отметили, что обстановка в зоне проведения военных действий накаляется.

"Обстановка в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению. Цинично нарушая "режим всеобъемлющего перемирия", боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на Донецком направлении, применяя при этом вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон", - сообщили в пресс-службе штаба.

По данным штаба, только за минувшие трое суток, боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям ВС Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов.

В полночь 26 марта оккупанты открыли провокационный огонь по украинским позициям близ населенного пункта Станица Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и техники. Об очередном факте нарушения Минсикх договоренностей украинские военные сообщили СММ ОБСЕ.

"Со своей стороны подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации РФ", - подчеркнули в штабе.

За три доби бойовики російсько-окупаційних військ понад 100 разів порушили режим припинення вогню та вчергове зірвали... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 27 березень 2018 р.

Напомним, по состоянию на 18:00 24 марта 2018 года на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов боевиками позиций ВСУ.