Південна Корея розпочала перші аритлерійські навчання за 6 років на тлі "сміттєвих" атак КНДР

Південна Корея після 6 років перерви відновила військові артилерійські навчання з бойовою стрільбою неподалік міжкорейської лінії розмежування. Причиною тому стали регулярні "сміттєві" атаки із боку КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Korea Times .

Як зазначає видання, цей крок було зроблено майже через місяць після того, як 4 червня Південна Корея повністю призупинила дію міжкорейської військової угоди 2018 року через кампанії Північної Кореї з використанням сміттєвих куль і спроб порушити роботу GPS-сигналів поблизу прикордонних островів.

Зазначається, що з кінця травня Північна Корея запустила через кордон понад 2000 повітряних куль зі сміттям у відповідь на антипхеньянські повітряні листівки, які розсилали північнокорейські мігранти-втікачі й активісти на Півдні.

Таким чином, призупинення дозволило Південній Кореї відновити навчання для зміцнення оборони на передовій.

"Раніше артилерійські та військово-морські навчання, а також польові маневри на рівні полку були заборонені через наземні та морські буферні зони, встановлені в цьому районі. Безпольотні зони також були позначені поблизу кордону для запобігання випадкових зіткнень літаків", - йдеться в повідомленні.

За даними армії Південної Кореї, війська зробили близько 140 пострілів із самохідних гаубиць K9 і K105A1 під час навчань на фронтових полігонах у провінціях Кьонгідо і Канвондо, розташованих за 5 кілометрів від військової демаркаційної лінії в демілітаризованій зоні (ДМЗ), що розділяє дві Кореї.

"Армія надалі регулярно проводитиме артилерійські навчання та підготовку маневрених підрозділів у прикордонних районах", - заявили в армії.