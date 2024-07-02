ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Південна Корея розпочала перші аритлерійські навчання за 6 років на тлі "сміттєвих" атак КНДР

Південна Корея, Вівторок 02 липня 2024 09:31
UA EN RU
Південна Корея розпочала перші аритлерійські навчання за 6 років на тлі "сміттєвих" атак КНДР Фото: у Південній Кореї відновили артилерійські навчання (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Південна Корея після 6 років перерви відновила військові артилерійські навчання з бойовою стрільбою неподалік міжкорейської лінії розмежування. Причиною тому стали регулярні "сміттєві" атаки із боку КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Korea Times.

Як зазначає видання, цей крок було зроблено майже через місяць після того, як 4 червня Південна Корея повністю призупинила дію міжкорейської військової угоди 2018 року через кампанії Північної Кореї з використанням сміттєвих куль і спроб порушити роботу GPS-сигналів поблизу прикордонних островів.

Зазначається, що з кінця травня Північна Корея запустила через кордон понад 2000 повітряних куль зі сміттям у відповідь на антипхеньянські повітряні листівки, які розсилали північнокорейські мігранти-втікачі й активісти на Півдні.

Таким чином, призупинення дозволило Південній Кореї відновити навчання для зміцнення оборони на передовій.

"Раніше артилерійські та військово-морські навчання, а також польові маневри на рівні полку були заборонені через наземні та морські буферні зони, встановлені в цьому районі. Безпольотні зони також були позначені поблизу кордону для запобігання випадкових зіткнень літаків", - йдеться в повідомленні.

За даними армії Південної Кореї, війська зробили близько 140 пострілів із самохідних гаубиць K9 і K105A1 під час навчань на фронтових полігонах у провінціях Кьонгідо і Канвондо, розташованих за 5 кілометрів від військової демаркаційної лінії в демілітаризованій зоні (ДМЗ), що розділяє дві Кореї.

"Армія надалі регулярно проводитиме артилерійські навчання та підготовку маневрених підрозділів у прикордонних районах", - заявили в армії.

"Сміттєві" атаки КНДР

Нагадаємо, Північна Корея систематично випускає на територію південних сусідів т.зв. сміттєві кулі, які були наповнені гноєм та побутовими відходами. В одній із таких нещодавно було виявлено паразитів.

Раніше, 3 червня, Північна Корея оголосила про намір припинити відправляти повітряні кулі зі сміттям через кордон на південь до свого сусіда. Разом з тим Пхеньян пообіцяв поновити таку практику у разі, якщо з Південної Кореї знову будуть надіслані з повітря листівки, що і сталось.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Південна Корея
NEWS
Орбан у Києві. Усі подробиці візиту прем'єра Угорщини до України
Орбан у Києві. Усі подробиці візиту прем'єра Угорщини до України
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро