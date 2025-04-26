"Смішно чути про це від Путіна": Зеленський відповів на закиди щодо нацизму

Так український президент відреагував на прохання інтерв'юєра прокоментувати "кілька різних аргументів, висунутих (російським диктатором) Володимиром Путіним, які зараз підхопили деякі люди в Сполучених Штатах щодо природи України".

"Очевидно, що Путін натякнув, що Україна - це нацистський режим, що має бути денацифікація. Водночас він припустив, що Україна є диким розсадником соціального лівацтва, в якому дуже багато трансгендерності, одностатевих шлюбів, абортів. Як ви реагуєте на ці два різні звинувачення на адресу самої України?" - запитав Шапіро Зеленського.

На це український президент зазначив, що "це смішно".

"Смішно чути про це від Путіна. Я маю на увазі, і звертаючись до мене, ви знаєте, будь-які розмови про нацизм, спрямовані на мене, ви знаєте, своїми діями він дуже наблизився до результатів нацистського режиму, який панував у Європі 100 років тому. І Путін наближається дуже близько через дії своїх збройних сил, особливо в перші дні повномасштабної війни", - сказав Зеленський.

Також президент підтвердив, що мав зустріч із головним рабином України, керівником Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад Моше Асманом. І не тільки з ним.

"Я вважаю, що він героїчна людина. Він героїчний батько. Його син - єврей. Їх сім'я, це єврейська сім'я, але його син пішов на війну. Як ви думаєте, чи воював би його син за нацистський режим? Це неадекватно те, що говорить Путін. Ви знаєте, євреї, вони не можуть воювати за нацистський режим. Не може рабин посилати свого сина на війну за нацистський режим", - каже глава держави.

Зеленський також зауважив, що "в мене є деякі предки, євреї, і говорити, що українці є нацистами, що я є нацистом, і що я представляю ключ нацистського режиму, дивіться, це якось, це примітивно".

Президент висловив думку, що слід надати "якісь різні докази чи аргументи, принаймні щось, тому що ми маємо переконливі докази нацистського режиму Путіна та наслідків його війни проти нас, визнання його режиму відповідальним перед Міжнародним кримінальним судом".

"Є депортація українських дітей, яку визнає весь світ. І він, деякі лідери, близькі до нього, це лідери, які завжди мали тісні відносини, я маю на увазі, економічні відносини з Росією. Ті на Близькому Сході, ті десь на глобальному Півдні, навіть ці лідери, навіть вони борються за те, щоб повернути наших дітей через зречення дітей, відбирання їх у їхніх родичів, навіть тих дітей, які втратили батьків під час цієї війни, але відбирання цих дітей від їхніх дідусів і бабусь", - сказав він.

Як додав Зеленський, вибачте, це "справді більше схоже на сучасних нацистів, але це зовсім не схоже на українських нацистів".