"Смешно слышать об этом от Путина": Зеленский ответил на упреки о нацизма

Так украинский президент отреагировал на просьбу интервьюера прокомментировать "несколько различных аргументов, выдвинутых (российским диктатором) Владимиром Путиным, которые сейчас подхватили некоторые люди в Соединенных Штатах относительно природы Украины".

"Очевидно, что Путин намекнул, что Украина - это нацистский режим, что должна быть денацификация. В то же время он предположил, что Украина является диким рассадником социального левачества, в котором очень много трансгендерности, однополых браков, абортов. Как вы реагируете на эти два разных обвинения в адрес самой Украины?" - спросил Шапиро Зеленского.

На это украинский президент отметил, что "это смешно".

"Смешно слышать об этом от Путина. Я имею в виду, и обращаясь ко мне, вы знаете, любые разговоры о нацизме, направленные на меня, вы знаете, своими действиями он очень приблизился к результатам нацистского режима, который царил в Европе 100 лет назад. И Путин приближается очень близко из-за действий своих вооруженных сил, особенно в первые дни полномасштабной войны", - сказал Зеленский.

Также президент подтвердил, что встречался с главным раввином Украины, руководителем Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин Моше Асманом. И не только с ним.

"Я считаю, что он героический человек. Он героический отец. Его сын - еврей. Их семья, это еврейская семья, но его сын пошел на войну. Как вы думаете, воевал бы его сын за нацистский режим? Это неадекватно то, что говорит Путин. Вы знаете, евреи, они не могут воевать за нацистский режим. Не может раввин посылать своего сына на войну за нацистский режим", - говорит глава государства.

Зеленский также отметил, что "у меня есть некоторые предки, евреи, и говорить, что украинцы являются нацистами, что я нацист, и что я представляю ключ нацистского режима, смотрите, это как-то, это примитивно".

Президент выразил мнение, что следует предоставить "какие-то разные доказательства или аргументы, по крайней мере что-то, потому что мы имеем убедительные доказательства нацистского режима Путина и последствий его войны против нас, признание его режима ответственным перед Международным уголовным судом".

"Есть депортация украинских детей, которую признает весь мир. И он, некоторые лидеры, близкие к нему, это лидеры, которые всегда имели тесные отношения, я имею в виду, экономические отношения с Россией. Те на Ближнем Востоке, те где-то на глобальном Юге, даже эти лидеры, даже они борются за то, чтобы вернуть наших детей через отречение детей, отбирание их у их родственников, даже тех детей, которые потеряли родителей во время этой войны, но отбирание этих детей от их дедушек и бабушек", - сказал он.

Как добавил Зеленский, извините, это "действительно больше похоже на современных нацистов, но это совсем не похоже на украинских нацистов".