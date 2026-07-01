ua en ru
Ср, 01 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Смелянский остается гендиректором "Укрпочты", несмотря на требование НБУ

10:11 01.07.2026 Ср
1 мин
В "Укрпочте" сделали официальное заявление об увольнении Смелянского
aimg Татьяна Степанова
Смелянский остается гендиректором "Укрпочты", несмотря на требование НБУ Фото: генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Игорь Смилянский продолжает исполнять обязанности генерального директора "Укрпочты" в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Официально сообщаем, что генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрпочта" также работает в штатном режиме с учетом ситуации безопасности, последствий обстрелов и погодных условий.

"О деятельности компании или ее руководства просим доверять исключительно официальным сообщениям АО "Укрпочта", - добавили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее Нацбанк признал гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского профессионально непригодным и требует его отстранения от руководства в течение пяти дней.

НБУ проверил работу Смелянского из-за систематических нарушений "Укрпочты" в течение 2023-2026 годов. Специальная комиссия пришла к выводу, что руководителю компании не хватает знаний законодательства и опыта, чтобы управлять оператором платежных услуг.

Смелянский в свою очередь заявил, что решение Нацбанка об устранении гендиректора "Укрпочты" является попыткой сорвать создание почтового банка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрпошта Национальный банк Украины Игорь Смелянский
Новости
Россияне ночью устроили рейд на АЗС Днепропетровщины: вспыхнули пожары
Россияне ночью устроили рейд на АЗС Днепропетровщины: вспыхнули пожары
Аналитика
Ловушки серой зоны. Как портовый шантаж и пираты уничтожают украинский экспорт в Африке
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Ловушки серой зоны. Как портовый шантаж и пираты уничтожают украинский экспорт в Африке