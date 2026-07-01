Смелянский остается гендиректором "Укрпочты", несмотря на требование НБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Официально сообщаем, что генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрпочта" также работает в штатном режиме с учетом ситуации безопасности, последствий обстрелов и погодных условий.

"О деятельности компании или ее руководства просим доверять исключительно официальным сообщениям АО "Укрпочта", - добавили в пресс-службе компании.