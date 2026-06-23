Смілянський різко відповів щодо звільнення з "Укрпошти", думає це через банк

Смілянський пов’язує дії НБУ із наближенням старту закону про банки фінансової інклюзії. За його словами, щоразу, коли "Укрпошта" підходить впритул до створення власної фінустанови, регулятор знаходить спосіб цьому перешкодити.

Як приклад він навів літо 2025 року, коли після голосування Верховної Ради з’явився лист про нібито дефолт компанії.

Він підкреслив, що наразі "Укрпошта" має понад 2 мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком. На думку керівника, його відсторонення потрібне лише для того, щоб поставити запуск поштового банку на паузу та мати можливість не погодити наступного керівника, якщо він не буде "лагідним" до керівництва НБУ.

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За словами Смілянського, юридична команда "Укрпошти" разом із залученими зовнішніми юристами вже готує позови.

"Наприкінці, впевнений, буде як із посилками - оплата отримувачем. Тобто за все заплатить НБУ і особисто А.Г. Пишний (голова НБУ, - ред.), - йдеться у заяві гендиректора "Укрпошти".

Зведення особистих рахунків

Гендиректор поштового оператора прямо звинуватив голову НБУ у зведенні особистих рахунків, неправомірних діях та корупції, а також назвав рішення щодо звільнення "повною хе*нею".

"Я для себе прийняв рішення "наздоганяти" і виконавців цього рішення, і його замовників. Під час розслідувань виконавці на 100% назвуть прізвище того, хто дав це замовлення", - заявив Смілянський.

Він також порадив Андрію Пишному "бути обережним зі своїми активами" з огляду на його адвокатський досвід у США.

"З посади голови НБУ Ви, як я сподіваюся разом із багатьма людьми, скоро підете. А от відповідальність за скоєне за ці роки, як казав класик, чекатиме попереду", - підкреслив Смілянський.

Робота компанії та міжнародні зобов'язання

Смілянський заявив, що, попри конфлікт із регулятором, "Укрпошта" продовжує працювати у звичайному режимі без жодних змін. Він запевнив, що команда вміє швидко відновлюватися після ударів.

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Водночас, наголосив він, примусова зміна керівника може вплинути на міжнародні угоди компанії. "Укрпошта" має чинні кредитні договори на десятки мільйонів євро з ЄБРР.

Гендиректор поштового оператора зауважив, що планує офіційно прокомунікувати цю ситуацію як із представниками банку, так і з МВФ.