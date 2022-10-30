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За сміливість українського народу. Зеленського нагородили премією Oxi Courage Award

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Сміливість українського народу у боротьбі з агресією РФ відзначена нагородою Oxi Courage Award. Щорічну премію отримав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента України.

Нагороду вручав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван послу України Оксані Маркарової.

"Путін недооцінив ключовий фактор – народ України. Від Харкова до Херсона українці виборюють свою свободу", - зазначив Салліван під час нагородження.

Президент України також подякував уряду та народу США за допомогу у боротьбі українського народу за свою свободу.

"Коли виникає загроза свободі, вона стосується людей де завгодно. Коли свободи десь зменшується, її зменшується у всього людства. І тому потрібна сміливість усіх! Достатня сміливість, щоб протистояти терору і карати тих, хто руйнує світ на планеті", - заявив Зеленський.

Премія Oxi Day Award щорічно вручається чоловікові та жінці, які зробили сміливі дії, що сприяли просуванню чи збереженню свободи та демократії.

Раніше ми писали, що український народ від імені Зеленського став лауреатом премії Сахарова. Нагорода вручається щорічно Європейським Парламентом.

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