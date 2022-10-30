За смелость украинского народа. Зеленского наградили премией Oxi Courage Award

Смелость украинского народа в борьбе с агрессией РФ отмечена наградой Oxi Courage Award. Ежегодную премию получил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Награду вручал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан послу Украины Оксане Маркаровой.
"Путин недооценил ключевой фактор – народ Украины. От Харькова до Херсона украинцы борются за свою свободу", - отметил Салливан во время награждения.
Президент Украины также поблагодарил правительство и народ США за помощь в борьбе украинского народа за свою свободу.
"Когда возникает угроза свободе, она касается людей где угодно. Когда свободы где-то убывает, ее убывает у всего человечества. И потому нужна смелость всех! Достаточная смелость, чтобы противостоять террору и наказывать разрушающих мир на планете", - заявил Зеленский.
Премия Oxi Day Award ежегодно вручается мужчине и женщине, которые предприняли смелые действия, способствовавшие продвижению или сохранению свободы и демократии.
Ранее мы писали, что украинский народ в лице Зеленского стал лауреатом премии Сахарова. Награда вручается ежегодно Европейским парламентом.
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