За смелость украинского народа. Зеленского наградили премией Oxi Courage Award

Награду вручал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан послу Украины Оксане Маркаровой.

"Путин недооценил ключевой фактор – народ Украины. От Харькова до Херсона украинцы борются за свою свободу", - отметил Салливан во время награждения.

Президент Украины также поблагодарил правительство и народ США за помощь в борьбе украинского народа за свою свободу.

"Когда возникает угроза свободе, она касается людей где угодно. Когда свободы где-то убывает, ее убывает у всего человечества. И потому нужна смелость всех! Достаточная смелость, чтобы противостоять террору и наказывать разрушающих мир на планете", - заявил Зеленский.

Премия Oxi Day Award ежегодно вручается мужчине и женщине, которые предприняли смелые действия, способствовавшие продвижению или сохранению свободы и демократии.