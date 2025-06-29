У Смілі зросла кількість постраждалих після удару ракетами і дронами

"По допомогу до медиків звернулись уже 11 людей. З них двоє - дітки. Їм надають усю необхідну допомогу", - повідомив він.

За попередніми даними, в межах міста зафіксовано падіння трьох ракет і восьми дронів. За словами Табурця, ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі.

У Смілі значно пошкоджено три дев’ятиповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Також пошкоджені щонайменше чотири заклади освіти, психлікарня, практично зруйнований навчальний корпус коледжу Національного університету харчових технологій.

У місцевій школі облаштували місця для розміщення людей, які цього потребують.