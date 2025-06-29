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У Смілі зросла кількість постраждалих після удару ракетами і дронами

Фото: у Смілі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

У Смілі Черкаської області зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ 29 червня. Поранення отримали 11 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

"По допомогу до медиків звернулись уже 11 людей. З них двоє - дітки. Їм надають усю необхідну допомогу", - повідомив він.

За попередніми даними, в межах міста зафіксовано падіння трьох ракет і восьми дронів. За словами Табурця, ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі.

У Смілі значно пошкоджено три дев’ятиповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Також пошкоджені щонайменше чотири заклади освіти, психлікарня, практично зруйнований навчальний корпус коледжу Національного університету харчових технологій.

У місцевій школі облаштували місця для розміщення людей, які цього потребують. 

 

Обстріл України 29 червня

У ніч на 29 червня російські війська здійснили масовану атаку, випустивши по Україні 537 повітряних цілей, серед яких 477 дронів та 60 ракет.

Під ворожим вогнем опинилися Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області, а також Запоріжжя і Миколаїв. У низці регіонів зафіксовані пошкодження житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури.

Під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Він збив сім цілей, встиг відвести пошкоджений літак від населеного пункту, але не зміг катапультуватися.

Більше про наслідки нічного обстрілу України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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