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В Смеле возросло количество пострадавших после удара ракетами и дронами

Фото: в Смеле возросло количество пострадавших в результате атаки РФ (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

В Смеле Черкасской области возросло количество пострадавших в результате атаки РФ 29 июня. Ранения получили 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

"За помощью к медикам обратились уже 11 человек. Из них двое - дети. Им оказывают всю необходимую помощь", - сообщил он.

По предварительным данным, в черте города зафиксировано падение трех ракет и восьми дронов. По словам Табурца, враг прицельно бил по гражданской инфраструктуре.

В Смеле значительно повреждены три девятиэтажки, частные дома и автомобили. Также повреждены по меньшей мере четыре учебных заведения, психбольница, практически разрушен учебный корпус колледжа Национального университета пищевых технологий.

В местной школе обустроили места для размещения людей, которые в этом нуждаются.

 

 

Обстрел Украины 29 июня

В ночь на 29 июня российские войска осуществили массированную атаку, выпустив по Украине 537 воздушных целей, среди которых 477 дронов и 60 ракет.

Под вражеским огнем оказались Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области, а также Запорожье и Николаев. В ряде регионов зафиксированы повреждения жилых домов и объектов критической инфраструктуры.

Во время отражения атаки погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он сбил семь целей, успел отвести поврежденный самолет от населенного пункта, но не смог катапультироваться.

Больше о последствиях ночного обстрела Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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