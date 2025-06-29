В Смеле возросло количество пострадавших после удара ракетами и дронами

В Смеле Черкасской области возросло количество пострадавших в результате атаки РФ 29 июня. Ранения получили 11 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.
"За помощью к медикам обратились уже 11 человек. Из них двое - дети. Им оказывают всю необходимую помощь", - сообщил он.
По предварительным данным, в черте города зафиксировано падение трех ракет и восьми дронов. По словам Табурца, враг прицельно бил по гражданской инфраструктуре.
В Смеле значительно повреждены три девятиэтажки, частные дома и автомобили. Также повреждены по меньшей мере четыре учебных заведения, психбольница, практически разрушен учебный корпус колледжа Национального университета пищевых технологий.
В местной школе обустроили места для размещения людей, которые в этом нуждаются.
В ночь на 29 июня российские войска осуществили массированную атаку, выпустив по Украине 537 воздушных целей, среди которых 477 дронов и 60 ракет.
Под вражеским огнем оказались Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области, а также Запорожье и Николаев. В ряде регионов зафиксированы повреждения жилых домов и объектов критической инфраструктуры.
Во время отражения атаки погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он сбил семь целей, успел отвести поврежденный самолет от населенного пункта, но не смог катапультироваться.
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