В Смеле возросло количество пострадавших после удара ракетами и дронами

"За помощью к медикам обратились уже 11 человек. Из них двое - дети. Им оказывают всю необходимую помощь", - сообщил он.

По предварительным данным, в черте города зафиксировано падение трех ракет и восьми дронов. По словам Табурца, враг прицельно бил по гражданской инфраструктуре.

В Смеле значительно повреждены три девятиэтажки, частные дома и автомобили. Также повреждены по меньшей мере четыре учебных заведения, психбольница, практически разрушен учебный корпус колледжа Национального университета пищевых технологий.

В местной школе обустроили места для размещения людей, которые в этом нуждаются.