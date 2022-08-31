СМИ узнали о планах Кремля по "референдумам" на оккупированных территориях Украины

Журналисты опубликовали документы, свидетельствующие о планах Кремля реализовать на оккупированных территориях Украины "референдумы" по их присоединению к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

В так называемой стратегии обозначены предварительные цифры по результатам "голосования". Также к процессу планируется привлечь ЦИК России и Белоруси.

Конкретной даты сентября, когда оккупанты планируют провести "референдум" пока нет, однако победное количество "голосов" россияне уже прописали. Общественность должны подготовить "государственные" соцопросы, а сам "референдум" может состояться в автобусах и палатках. На "участковых комиссиях" достаточно будет иметь ноутбук и принтер.

Однако главным вызовом для оккупантов станет отсутствие людей, поскольку только Донецкой области предстоит собрать 44 "территориальные комиссии" и аж 850 "участковых комиссий". Из-за дефицита местных украинских коллаборантов в РФ планируют привлекать к этому процессу гастролеров из своей страны. Для этого российский ЦИК будет делегировать руководителей региональных избирательных комиссий, которые станут "председателями ТИК" на оккупированной украинской территории. Также в Кремле рассчитывают, что в "голосовании" примут участие беженцы, которые сейчас проживают в России и Беларуси.

Для привлечения широкой аудитории оккупанты будут обещать "рациональный смысл" и "социальные гарантии" для местного населения. Также россиянам удалось придумать лозунги типа "Донбасс - сердце России". Оккупационные власти планируют рассказывать о притоке денег из РФ на захваченные территории.

В России прописали план мероприятий, как будет праздноваться "присоединение" к РФ оккупированных территорий. Исходя из графиков подготовки и анализа "стратегии", решение провести "референдум" приняли еще в июне, когда дальнейшее наступление российской армии стало почти невозможным. Однако в опубликованных документах не ясно, планирует ли Кремль аннексировать Запорожскую и Херсонскую области в сентябре.