ЗМІ дізналися про плани Кремля щодо "референдумів" на окупованих територіях України

Журналісти опублікували документи, які свідчать про плани Кремля реалізувати на окупованих територіях України "референдуми" щодо їхнього приєднання до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

В так званій стратегії окреслені попередні цифри за результатами "голосування". Також до процесу планується залучити ЦВК Росії та Білорусі.

Конкретної дати вересня, коли окупанти планують провести "референдум" наразі немає, проте переможну кількість "голосів" росіяни вже прописали. Громадськість мають підготувати "державні" соцопитування, а сам "референдум" може відбутись в автобусах та наметах. На "дільничних комісіях" достатньо буде мати ноутбук та принтер.

Проте головним викликом для окупантів стане відсутність людей, оскільки тільки Донецькій області належить зібрати 44 "територіальні комісії" та аж 850 "дільничних комісій". Через дефіцит місцевих українських колаборантів у РФ планують залучати до цього процесу гастролерів зі своєї країни. Для цього російська ЦВК буде делегувати керівників регіональних виборчих комісій, які стануть "головами ТВК" на окупованій українській території. Також у Кремлі розраховують, що у "голосуванні" візьмуть участь біженці, які наразі проживають у Росії та Білорусі.

Для залучення широкої аудиторії окупанти будуть обіцяти "раціональний зміст" та "соціальні гарантії" для місцевого населення. Також росіянам вдалося вигадати гасла типу "Донбас - серце Росії". Окупаційна влада планує розповідати про приплив грошей із РФ на захоплені території.

В Росії прописали план заходів, як святкуватиметься "приєднання" до РФ окупованих територій. Виходячи з графіків підготовки та аналізу "стратегії", рішення провести "референдум" ухвалили ще у червні, коли подальший наступ російської армії став майже неможливим. Проте в опублікованих документах не ясно, чи планує Кремль анексувати Запорізьку та Херсонську області у вересні.