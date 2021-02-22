СМИ узнали, какие санкции против России может ввести ЕС

22 февраля министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе, скорее всего, введут новые ограничительные меры в отношении России в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному. Санкции могут быть введены в виде замораживания активов или запрета на поездки.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на газету Welt .

В частности, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг озвучил немецкой газете Welt прогноз, что большинство поддержит санкции. Это могут быть заморозка активов или запрет на поездки.

Существует мнение, что может быть впервые применен новый инструмент для наказания за нарушение прав человека.

В комментарии Welt посол России в ЕС Владимир Чижов предупредил, что Москва будет готова ответить на возможные санкции.