СМИ установили причастных к зверствам в Буче. Помогло письмо оккупанта

Журналисты агентства Reuters провели расследование присутствия российских военных в Буче Киевской области. Корреспонденты смогли установить подразделения и личности оккупантов, которые находились в городе во время убийства мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные Reuters результаты расследования.

Корреспонденты агентства провели в Буче три недели. Они опросили более 90 местных жителей, изучили фото- и видеодоказательства, а также документы, оставленные российскими военными.

Журналистом удалось выяснить, что среди тех, кто находился в городе во время убийства мирных жителей, было подразделение Росгвардии "Витязь" и 76-я парашютно-десантная дивизия из Пскова.

Кроме того, они смогли установить личности некоторых российских военных. Одного из десантников удалось идентифицировать по любовному письму, которое ему прислали из Пскова.