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СМИ установили причастных к зверствам в Буче. Помогло письмо оккупанта

Фото: Буча после освобождения от российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Журналисты агентства Reuters провели расследование присутствия российских военных в Буче Киевской области. Корреспонденты смогли установить подразделения и личности оккупантов, которые находились в городе во время убийства мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные Reuters результаты расследования.

Корреспонденты агентства провели в Буче три недели. Они опросили более 90 местных жителей, изучили фото- и видеодоказательства, а также документы, оставленные российскими военными.

Журналистом удалось выяснить, что среди тех, кто находился в городе во время убийства мирных жителей, было подразделение Росгвардии "Витязь" и 76-я парашютно-десантная дивизия из Пскова.

Кроме того, они смогли установить личности некоторых российских военных. Одного из десантников удалось идентифицировать по любовному письму, которое ему прислали из Пскова.

Напомним, украинской прокуратуре удалось установить личности 10 российских военных, причастных к пыткам мирных жителей в Буче.

Отметим, мэра Бучи Анатолий Федорук ранее сообщил, что российские оккупанты расстреливали жителей города по спискам, которые им составляли предатели.

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