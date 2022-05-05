ЗМІ встановили причетних до звірств у Бучі. Допоміг лист окупанта

Журналісти агентства Reuters провели розслідування присутності російських військових у Бучі Київської області. Кореспонденти змогли встановити підрозділи та особи окупантів, які перебували в місті під час вбивства мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані Reuters результати розслідування.

Кореспонденти агентства провели в Бучі три тижні. Вони опитали понад 90 місцевих жителів, вивчили фото- і відеодокази, а також документи, залишені російськими військовими.

Журналістом вдалося з'ясувати, що серед тих, хто перебував у місті під час вбивства мирних жителів, був підрозділ Росгвардії "Витязь" і 76-а парашутно-десантна дивізія з Пскова.

Крім того, вони змогли встановити особи деяких російських військових. Одного з десантників вдалося ідентифікувати за любовним листом, який йому прислали з Пскова.