СМИ сообщили об отставке начальника генштаба Беларуси. В Украине проверяют информацию

В Украине проверяют информацию о возможной отставке начальника генштаба Беларуси Виктора Гулевича. Предварительно, об этом сообщили в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в телемарафоне.

"Сейчас проверяем эту информацию, потому что есть много "вбросов"... Я думаю, что отставка начальника генштаба Беларуси, или вообще соответствующие настроения среди белорусских военных может быть связано с тем, что российское руководство давит и подставляет белорусскую армию и народ", - сказал Арестович.

Что об этом известно

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Telegram-канале информацию о том, что начальник Генштаба Беларуси Гулевич В. В. подал в отставку, написав:

"Те, кто прислал мне этот документ, говорят, что он настоящий. Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку. Воевать с Украиной не хочет. Но, считаю, надо было думать раньше, перед тем, как планировали войну, а не после того, как ее вместе с Путиным начали", - пишет Цаплиенко.

Фото: СМИ сообщили об отставке начальника генштаба Беларуси (t.me/Tsaplienko)

Участие Беларуси в войне

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас не наблюдается прямого участия Беларуси в российско-украинской войне. Впрочем, наши военные готовы к такому развитию событий.

При этом Главное управление разведки Минобороны заявило о подготовке Россией сознательной провокации для оправдания использования белорусских войск в Украине.

Стоит отметить, что ранее в ВСУ рассказали,как распознать белорусские войска, которые зашли в Черниговскую область.

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