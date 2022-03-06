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ЗМІ повідомили про відставку начальника генштабу Білорусі. В Україні перевіряють інформацію

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Київ, Неділя 06 березня 2022 10:08
ЗМІ повідомили про відставку начальника генштабу Білорусі. В Україні перевіряють інформацію Фото: начальник генштабу Білорусі Віктор Гулевич (t.me.modmilby)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні перевіряють інформацію щодо можливої відставки начальника генштабу Білорусі Віктора Гулевича. Попередньо, про це повідомили в ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича у телемарафоні.

"Зараз перевіряємо цю інформацію, бо є багато "вкидів"... Я думаю, що відставка начальника генштабу Білорусі, або взагалі відповідні настрої серед білоруських військових може буті пов'язане з тим, що російське керівництво тисне й підставляє білоруську армію та народ", - сказав Арестович.

Що про це відомо

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у своєму Telegram-каналі інформацію про те, що начальник генштабу Білорусі Гулевич В.В. подав у відставку, написавши:

"Ті, хто надіслав мені цей документ, кажуть, що він справжній. Начальник Генштабу Білорусі подав у відставку. Воювати з Україною не хоче. Але, вважаю, треба було думати раніше, перед тим, як планували війну, а не після того, як її разом з Путіним розпочали", - пише Цаплієнко.

ЗМІ повідомили про відставку начальника генштабу Білорусі. В Україні перевіряють інформацію

Фото: ЗМІ повідомили про відставку начальника генштабу Білорусі (t.me/Tsaplienko)

Участь Білорусі у війні

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз не спостерігається прямої участі Білорусі в російсько-українській війні. Втім, наші військові готові до такого розвитку подій.

При цьому Головне управління розвідки Міноборони заявило про підготовку Росією свідомої провокації для виправдання використання білоруських військ в Україні.

Варто зазначити, що раніше в ЗСУ розповіли, як розпізнати білоруські війська, які зайшли в Чернігівську область.

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