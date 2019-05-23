СМИ сообщают, что Мэй на следующей неделе подаст в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить о своей отставке. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Так, отмечается, что источники в кабинете министров предполагают, что Мэй может объявить о своем уходе на выступлении перед Даунинг-стрит в понедельник после результатов на европейских выборах.

По словам одного из членов британского кабмина, было бы "лучше, если бы она ушла сейчас", другой источник заявил, что "все кончено".

Как сообщает издание, члены Консервативной партии придумали три отдельных плана, чтобы подтолкнуть премьера к отставке. Так, несколько членов кабмина планируют в среду, 29 мая попросить Мэй пересмотреть решение о вынесении на голосование нового варианта сделки по Brexit, что, по утверждению газеты, равносильно призыву уйти.

Кроме того, делегация членов кабинета министров, по данным газеты, сообщила, что они массово покинут правительство, если Мэй будет настаивать на голосовании.

Верные премьеру политики советуют Мэй подать в отставку сейчас, чтобы "уйти с достоинством, а не быть унизительно изгнанной".

Ранее РБК-Украина писало, что Мэй заявила, что не уйдет с поста главы правительства Великобритании, несмотря на критику ее стратегии по выходу Британии из ЕС (Brexit) от своих коллег.