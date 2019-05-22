Мэй заявила, что не собирается в отставку, несмотря на сопротивление подчиненных

Ранее министры планировали убедить Мэй не предлагать депутатам возможность организовать второй референдум по Brexit
Тереза Мэй заявила, что не уйдет с поста главы правительства Великобритании, несмотря на критику ее стратегии по выходу Британии из ЕС (Brexit) от своих коллег. Об этом сообщает The Sun.
Издание пишет, что Мэй сегодня сказала, что она не уйдет с должности премьер-министра, несмотря на массовое сопротивление ее подчиненных из кабинета и коллег из Консервативной партии.
Отметим, ранее министры требовали встречи с премьером, где они планировали убедить ее не предлагать депутатам возможность организовать второй референдум по Brexit. В свою очередь десятки консерваторов говорят, что Мэй должна уйти в отставку как можно скорее. Среди причин называется обнародованная новая сделка Мэй по Brexit.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Тереза Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по выходу Британии из Евросоюза.
Добавим, премьер-министр Британии обсудила с министрами вариант второго референдума по Brexit. Она провела тайную встречу с помощниками и министрами, на котором обсуждались возможные пути проведения второго референдума по Brexit.
Как писало РБК-Украина, Мэй заявила, что Brexit может не состояться, если британский парламент снова отклонит ее вариант соглашения на голосовании в июне.