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Мэй заявила, что не собирается в отставку, несмотря на сопротивление подчиненных

Новости » Политика    22.05.2019 - 21:42
Мэй заявила, что не собирается в отставку, несмотря на сопротивление подчиненных
Фото: Тереза Мэй (Leon Neal/Getty Images)

Ранее министры планировали убедить Мэй не предлагать депутатам возможность организовать второй референдум по Brexit

Тереза ​​Мэй заявила, что не уйдет с поста главы правительства Великобритании, несмотря на критику ее стратегии по выходу Британии из ЕС (Brexit) от своих коллег. Об этом сообщает The Sun.

Издание пишет, что ​​Мэй сегодня сказала, что она не уйдет с должности премьер-министра, несмотря на массовое сопротивление ее подчиненных из кабинета и коллег из Консервативной партии.

Отметим, ранее министры требовали встречи с премьером, где они планировали убедить ее не предлагать депутатам возможность организовать второй референдум по Brexit. В свою очередь десятки консерваторов говорят, что Мэй должна уйти в отставку как можно скорее. Среди причин называется обнародованная новая сделка Мэй по Brexit.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Тереза Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по выходу Британии из Евросоюза.

Добавим, премьер-министр Британии обсудила с министрами вариант второго референдума по Brexit. Она провела тайную встречу с помощниками и министрами, на котором обсуждались возможные пути проведения второго референдума по Brexit.

Как писало РБК-Украина, Мэй заявила, что Brexit может не состояться, если британский парламент снова отклонит ее вариант соглашения на голосовании в июне.

 

Мэй согласилась на голосование о референдуме по Brexit Мэй: Brexit может не состояться, если соглашение снова отклонят
Новости Украины ВеликобританияТереза Мэй
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