СМИ рассказали, как Саакашвили мог попасть в Грузию

Согласно данным другого СМИ CNews по словам родственника водителя трейлера Элгуджа Цомая, мужчина уже давно возит зелень из Грузии в Украину. В частности, он является владельцем квартиры в которой задержали Саакашвили. Недавно Генеральная прокуратура Грузии называла инициалы этого мужчину, предъявляя ему обвинения в сокрытии преступлений.

Отмечается, что Саакашвили мог пересечь границу Грузии в Поти. Именно тогда Цомая сменил автомобиль на трейлер и перевез Саакашвили в Батуми.

Источник опроверг информацию о том, что Саакашвили находился в Грузии в течение четырех дней до ареста. Как отметил родственник Цомая, видео в Батуми были сняты накануне вечером и обнародованы уже из Тбилиси.

CNews добавляет, что о возвращении Саакашвили почти никто не знал, в том числе и его соратники.