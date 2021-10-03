UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СМИ рассказали, как Саакашвили мог попасть в Грузию

Автор: Сергей Пышкин

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили мог пересечь границу Грузии в вентиляционной кабине трейлера. Источник отрицает информацию о его пребывании в стране в течение четырех дней до ареста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Согласно данным другого СМИ CNews по словам родственника водителя трейлера Элгуджа Цомая, мужчина уже давно возит зелень из Грузии в Украину. В частности, он является владельцем квартиры в которой задержали Саакашвили. Недавно Генеральная прокуратура Грузии называла инициалы этого мужчину, предъявляя ему обвинения в сокрытии преступлений.

Отмечается, что Саакашвили мог пересечь границу Грузии в Поти. Именно тогда Цомая сменил автомобиль на трейлер и перевез Саакашвили в Батуми.

Источник опроверг информацию о том, что Саакашвили находился в Грузии в течение четырех дней до ареста. Как отметил родственник Цомая, видео в Батуми были сняты накануне вечером и обнародованы уже из Тбилиси.

CNews добавляет, что о возвращении Саакашвили почти никто не знал, в том числе и его соратники.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияМихаил Саакашвили