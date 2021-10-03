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ЗМІ розповіли, як Саакашвілі міг потрапити в Грузію

Автор: Сергій Пишкін

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі міг перетнути кордон Грузії у вентиляційній кабіні трейлера. Джерело заперечує інформацію щодо його перебування в країні протягом чотирьох днів до арешту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

Згідно з даними іншого ЗМІ CNews, за словами родича водія трейлера Елгуджа Цомая, чоловік вже давно возить зелень з Грузії до України. Зокрема, він є власником квартири у якій затримали Саакашвілі. Нещодавно генеральна прокуратура Грузії називала ініціали цього чоловіка, пред’являючи йому звинувачення в приховуванні злочинів.

Зазначається, що Саакашвілі міг перетнути кордон Грузії в Поті. Саме тоді Цомая змінив автомобіль на трейлер й перевіз Саакашвілі до Батумі.

Джерело спростувало інформацію щодо того, що Саакашвілі перебував в Грузії протягом чотирьох днів до арешту. Як відзначив родич Цомая, відео в Батумі були зняті напередодні ввечері й оприлюднені в мережі вже з Тбілісі.

CNews додає, що про повернення Саакашвілі майже ніхто не знав, в тому числі й його соратники.

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ГрузіяМіхеіл Саакашвілі