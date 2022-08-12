СМИ пишут взорвалось, а местные говорят прилетело. Разговор оккупантов о взрывах в Крыму

Российские оккупанты не знают, почему на авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Знакомая захватчика в перехваченном разговоре рассказывает версии российских СМИ и местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов ГУР Минобороны.
"Все СМИ пишут, как будто что-то взорвалось просто, а люди местные говорят, что ракеты прилетели, прям видно было", - рассказывает девушка российскому захватчику.
Она также рассказала солдату, что 11-ую бригаду будут перенаправлять в Крым, так как из личного состава "очень мало осталось".
"Расформировывают. Ну раз так говорят, значит так и будет. Потому что у нас меньше половины осталось", - сказал оккупант.
Напомним, двое оккупантов из "ДНР" в перехваченном разговоре также обсуждали взрывы в Крыму. Они предполагают, что причиной могла быть небрежность.
В еще одном перехваченном разговоре жена оккупанта жаловалась, что после взрывов в Новофедоровке россияне фактически опозорились на весь мир.
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