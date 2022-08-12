СМИ пишут взорвалось, а местные говорят прилетело. Разговор оккупантов о взрывах в Крыму

"Все СМИ пишут, как будто что-то взорвалось просто, а люди местные говорят, что ракеты прилетели, прям видно было", - рассказывает девушка российскому захватчику.

Она также рассказала солдату, что 11-ую бригаду будут перенаправлять в Крым, так как из личного состава "очень мало осталось".

"Расформировывают. Ну раз так говорят, значит так и будет. Потому что у нас меньше половины осталось", - сказал оккупант.